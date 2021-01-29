PlayStation Plus, Şubat 2021 oyunları açıklandı

Sony tarafından PlayStation Plus Şubat 2021 için ücretsiz oyunlar açıklandı. Sunulacak oyunlar ise Destruction AllStars, Control Ultimate Edition ve Concrete Genie.

Destruction AllStars tamamen yeni bir oyun. PS5 için özel olan oyunda araçları çarpıştırılıyor. Oyun, PS Plus kullanıcıları için 2 Şubat ile 5 Nisan arasında oynanabilir olacak. Normalde yeni nesil oyun konsolunun çıkış oyunlarından olan oyunun bu anlamda tanıtımı da yapılmış olacak.

Remedy Entertainment oyunu Control Ultimate Edition ise, hem PS4 hem PS5 uyumluluğuna sahip.

Pixelopus oyunu Concrete Genie de PS4 başlığı olarak geliyor.

2 Şubat itibarıyla sunulacak PlayStation Plus ücretsiz oyunlarını kütüphanenize eklemek için 1 Mart tarihine kadar süreniz var.







