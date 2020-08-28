PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam geliyor

PlayStation Plus'ın pandemi dönemi nedeniyle ertelenen Türkiye zammı için yeni tarih belli oldu.

Bu arada bilmeyenler için PlayStation Plus, oyunculara her ay indirilebilecekleri PS4 oyunlarını, özel PlayStation Store indirimlerini ve oyun kayıtları için 100 GB bulut depolama alanını içeren bir servis.

PS Plus abonelerine gönderilen e-postaya göre yeni fiyatlar 29 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek. Gönderilen yazı şu şekilde:

"Nisan ayında gönderdiğimiz bildirimin ardından PlayStation Plus abonelikleri için fiyat değişikliğine devam edeceğimizi size bildirmek isteriz. 29 Ekim 2020'den itibaren piyasa koşullarından dolayı Türkiye için PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatları artacak. Bu, söz konusu tarihte veya sonrasında yapılması gereken yinelenen ödemelerin yeni bir fiyatta olacağı anlamına gelir."

Firmanın resmi olarak gönderdiği e-postaya göre 1 aylık abonelik 23,99 TL’den 39,99 TL‘ye, 3 aylık abonelik 74,99 TL’den 99,99 TL‘ye, 1 yıllık abonelik ise 179,99 TL’den 239,99 TL‘ye yükselecek.

Yeni fiyatlar 29 Ekim itibarıyla geçerli olacak ve bu tarihe kadar eski fiyatlardan abonelik satın alabilirsiniz.



