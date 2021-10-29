Bilim & Teknoloji PlayStation Plus'ın Kasım 2021 oyunları açıklandı

PlayStation Plus'ın Kasım 2021 oyunları açıklandı

Bilim & Teknoloji

PlayStation Plus'ın Kasım 2021 oyunları açıklandı

kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Kasım 2021 oyunları resmi olarak açıklandı.

29 Ekim 2021, Cuma 14:16 Son Güncelleme:
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PlayStation'ın PlayStation Plus adlı abonelik servisinin Kasım 2021 ücretsiz oyunları resmi olarak açıklandı. Oyunlar 2 Kasım'da erişime açılacak. Oyunları bu tarihe kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

PS Plus Kasım 2021 oyunları ise şu şekilde:

PlayStation 5

First Class Trouble

Knockout City

PlayStation 4

First Class Trouble

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Knockout City

PlayStation VR

The Persistence

The Walking Dead: Saints & Sinners

Until You Fall

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