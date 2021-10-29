PlayStation Plus'ın Kasım 2021 oyunları açıklandı
kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Kasım 2021 oyunları resmi olarak açıklandı.
29 Ekim 2021, Cuma 14:16 Son Güncelleme:
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PlayStation'ın PlayStation Plus adlı abonelik servisinin Kasım 2021 ücretsiz oyunları resmi olarak açıklandı. Oyunlar 2 Kasım'da erişime açılacak. Oyunları bu tarihe kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
PS Plus Kasım 2021 oyunları ise şu şekilde:
PlayStation 5
First Class Trouble
Knockout City
PlayStation 4
First Class Trouble
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
Knockout City
PlayStation VR
The Persistence
The Walking Dead: Saints & Sinners
Until You Fall
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