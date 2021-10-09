Bilim & Teknoloji PlayStation sahipleri eylül ayında en çok NBA 2K22’yi indirdi

PlayStation sahipleri eylül ayında en çok NBA 2K22’yi indirdi

Bilim & Teknoloji

PlayStation sahipleri eylül ayında en çok NBA 2K22’yi indirdi

PlayStation Mağazası'nın ağustos ayı istatistikleri paylaşıldı ve ağustos ayı içerisinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu. Buna göre zirvede NBA 2K22 var.

09 Ekim 2021, Cumartesi 12:49 Son Güncelleme:
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PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Eylül 2021 tarihinde PlayStation Mağazası'ndan en çok indirdiği oyun, NBA 2K22 oldu.

PS Store'da Eylül ayında en çok indirilen oyunlar şu şekilde:

PlayStation 5 - Avrupa

  • Kena: Bridge of Spirits
  • NBA 2K22
  • Diablo II: Resurrected
  • DEATHLOOP
  • Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
  • DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT
  • Tales of Arise
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Assassin’s Creed Valhalla
  • F1 2021

PlayStation 4 – Avrupa

  • NBA 2K22
  • Grand Theft Auto V
  • Minecraft
  • Red Dead Redemption 2
  • Diablo II: Resurrected
  • Need for Speed Heat
  • Fall Guys: Ultimate Knockout
  • The Forest
  • Gran Turismo Sport
  • eFootball PES 2021 SEASON UPDATE
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