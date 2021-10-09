PlayStation sahipleri eylül ayında en çok NBA 2K22’yi indirdi

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Eylül 2021 tarihinde PlayStation Mağazası'ndan en çok indirdiği oyun, NBA 2K22 oldu.

PS Store'da Eylül ayında en çok indirilen oyunlar şu şekilde:

PlayStation 5 - Avrupa

Kena: Bridge of Spirits

NBA 2K22

Diablo II: Resurrected

DEATHLOOP

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

Tales of Arise

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Assassin’s Creed Valhalla

F1 2021

PlayStation 4 – Avrupa