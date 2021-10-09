PlayStation sahipleri eylül ayında en çok NBA 2K22’yi indirdi
PlayStation Mağazası'nın ağustos ayı istatistikleri paylaşıldı ve ağustos ayı içerisinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu. Buna göre zirvede NBA 2K22 var.
09 Ekim 2021, Cumartesi 12:49 Son Güncelleme:
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PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Eylül 2021 tarihinde PlayStation Mağazası'ndan en çok indirdiği oyun, NBA 2K22 oldu.
PS Store'da Eylül ayında en çok indirilen oyunlar şu şekilde:
PlayStation 5 - Avrupa
- Kena: Bridge of Spirits
- NBA 2K22
- Diablo II: Resurrected
- DEATHLOOP
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
- DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT
- Tales of Arise
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- F1 2021
PlayStation 4 – Avrupa
- NBA 2K22
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- Diablo II: Resurrected
- Need for Speed Heat
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- The Forest
- Gran Turismo Sport
- eFootball PES 2021 SEASON UPDATE