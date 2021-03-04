Bilim & Teknoloji PlayStation Store artık film veya dizi satın alma hizmeti sunmayacak

PlayStation Store artık film veya dizi satın alma hizmeti sunmayacak

Bilim & Teknoloji

PlayStation Store artık film veya dizi satın alma hizmeti sunmayacak

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store üzerinden film veya dizi satın alınma ya da kiralanma hizmetinin artık sunulmayacağını açıkladı.

04 Mart 2021, Perşembe 14:18 Son Güncelleme:
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PlayStation'ın resmi blog sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre PlayStation Mağazası üzerinden film/dizi satın alma veya kiralama servisi 31 Ağustos 2021'de kaldırılacak.

Sony Interactive Entertainment başkanlarından Vanessa Lee'nin yaptığı açıklamaya göre 31 Ağustos 2021'e kadar satın aldığınız filmler ve dizileri servis sonlandıktan sonra da izleyebileceksiniz.


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