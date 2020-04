PlayStation Store için büyük indirimler başladı

PlayStation Store'da Nisan ayının ikinci büyük indirim dönemi başladı. Japon menşeili oyunlarda yapılan indirimler iki hafta boyunca devam edecek.

Oyunlar arasında dikkati en fazla çekenler ise geçtiğimiz yıl GOTY ödülüne aday gösterilen Resident Evil 2'nin Deluxe versiyonu oldu. Oyunun fiyatı 219 TL'den 114 TL'ye düştü. Souls serisinin sevilen oyunu Dark Souls III’de 64 TL'ye satılıyor. Ayrıca Devil May Cry 5, Monster Hunter: World ve Yakuza oyunlarında da yine önemli indirimler dikkati çekiyor.

Kampanya 9 Mayıs'ta TSİ 02.00'da sona erecek. Öne çıkan diğer oyunlar ise şu şekilde:

Resident Evil 2 -- 84,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

Resident Evil 2 Deluxe Edition -- 114,00 TL

Dark Souls III Deluxe Edition -- 64,00 TL

Dark Soul II: Scholar of the First Sin -- 49,00 TL

Devil May Cry 5 -- 114,00 TL

Monster Hunter: World -- 64,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

Monster Hunter: World Iceborne Master Edition -- 200,63 TL

Soul Calibur VI -- 84,00 TL

Judgment -- 114,00 TL

Yakuza 0 -- 49,00 TL

Yakuza Kiwami 2 -- 64,00 TL

God Eater 3 -- 114,00 TL

Resident Evil -- 22,00 TL

Resident Evil 0 -- 22,00 TL

Resident Evil 4 -- 36,00 TL

Street Fighter V -- 36,00 TL