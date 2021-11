PlayStation'ın bir süredir beklenen Black Friday indirimleri de sonunda başladı. İndirimler Sıcak Fırsatlar, PS5 Versiyonu Dahildir ve En Çok Satanlar olarak üç bölüme ayrılmış durumda. PS5 versiyonu dahildir kısmında bulunan oyunları satın aldığınızda oyunun hem PS4 hem de PS5 versiyonuna sahip oluyorsunuz.

PS Store Black Friday indirimleri kapsamında dikkat çeken oyunlar şu şekilde

The Last of Us Part II - 174,50 TL

Mafia: Definitive Edition - 129,50 TL

Grand Theft Auto V: Premium Edition - 133,95 TL

DARK SOULS : REMASTERED - 299,50 TL

Hades - 175,20 TL

FIFA 22 PS5 - 392,00 TL

FIFA 22 PS4 - 300,00 TL

DEATHLOOP - 299,50 TL

Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ - 425,29 TL

Demon’s Souls - 383,78 TL

It Takes Two PS4 ve PS5 - 172,98 TL

PS5 versiyonu dahil

FAR CRY 6 Standard Edition PS4 & PS5 - 398,30 TL

Back 4 Blood: Standard Edition PS4 & PS5 - 419,30 TL

Marvel's Guardians of the Galaxy PS4 ve PS5 - 324,35 TL

Resident Evil Village PS4 & PS5 - 257,57 TL

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 - 307,53 TL

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 - 235,00 TL





İndirimler için son tarih 30 Kasım 2021.