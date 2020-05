PlayStation Store’da indirim dönemi başladı

PlayStation Store'da iki farklı kampanya başlatıldı. "Uzatılmış Oyun" ve "70 TL'den ucuz" başlıklı kampanyalarda dikkat çeken birçok indirim bulunuyor. 28 Mayıs saat 02.00’a kadar sürecek etkinlik, yaklaşık 2 hafta boyunca corona virüs süresinde sıkılan oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor.

Etkinlikte Rockstar Games’in oyunu Red Dead Redemption 2, PS Store’da bu zamana kadarki en büyük indirimini aldı. Oyunun Special Edition versiyonu şu anda 569 TL yerine 134 TL’ye satın alınabiliyor.

Kampanya çerçevesinde indirime giren dikkat çekici oyunları şu şekilde:

Red Dead Redemption 2: Special Edition - 134,00 TL

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition - 64,00 TL

The Sims 4 Deluxe Party Edition - 69,00 TL

The Crew 2 Standard Edition - 64,00 TL

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition - 179,00 TL

Batman Arkham Collection - 84,00 TL

Diablo III: Eternal Collection - 76,20 TL

Watch Dogs 2 Deluxe Edition - 84,00 TL

Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü - 22,00 TL

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition - 134,00 TL

Far Cry 4 + Far Cry Primal Paketi - 79,00 TL

Doom + Wolfenstein II Bundle - 114,00 TL

Need for Speed (2016) + Need for Speed Rivals - 39,00 TL

Dying Light - 64,00 TL

NBA 2K20 - 22,00 TL

Assassin's Creed Unity - 49,00 TL

Battlefield 1 Devrim - 71,70 TL

Dragon Age: Inquisition Deluxe Sürümü - 36,00 TL

LIMBO ve INSIDE Bundle - 36,00 TL

Elite Dangerous - 39,00 TL

The Evil Within - 33,60 TL

Mad Max - 49,00 TL

Mass Effect: Andromeda Standard Recruit Edition - 22,00 TL

A Hat in Time - 62,72 TL

Amnesia: Collection - 18,00 TL