PlayStation VR ile oynayabileceğiniz oyunlar neler?

Doom 3: VR Edition gelecek hafta PlayStation VR için çıkarak, şu ana kadar dünya çapında 500’den fazla başarılı oyunun ve deneyimin yer aldığı PS VR içerikleri arasına katılacak. Bu içerikler arasında sinema uyarlaması Vader Immortal: A Star Wars VR Series’den, Paper Beast gibi kuralları bozan bağımsız oyunlara kadar geniş bir seçki yer alıyor.

Gerilim dolu korku oyunlarından, düşünmenizi sağlayacak bulmacalara ve hatta zihninizi boşaltmanıza imkan tanıyan rahatlatıcı oyunlara kadar farklı kategorilerden birçok oyun söz konusu.

İşte PlayStation VR ile oynayabileceğiniz oyunlar:

Gerilim / korku oyunları

Resident Evil 7: Biohazard (Capcom)

Until Dawn: Rush of Blood (SIE)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted (Steel Wool Games)

The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive)

The Exorcist: Legion VR (LegionVR)

Hareket etmenizi sağlayacak oyunlar

Beat Saber (Beat Games)

Creed: Rise to Glory (Survios)

Audica (Harmonix Music Systems)

Sprint Vector (Survios)

Until You Fall (Schell Games)

Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak oyunlar

Dreams (SIE)

Tilt Brush (Google)

Track Lab (Little Chicken)

Minecraft VR (Mojang)

Concrete Genie (SIE)

Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunlar

No Man’s Sky (Hello Games)

Firewall Zero Hour (SIE)

Keep Talking and Nobody Explodes (Steel Crate Games)

Sparc (CCP Games)

Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure (XR Games)

Rec Room (Against Gravity)

Sizi efsanevi karakterlere/dünyalara götürecek oyunlar

Marvel’s Iron Man VR (Camouflaj)

Batman: Arkham VR (Warner Brothers)

STAR WARS: Squadrons (Electronic Arts)

Vader Immortal: A Star Wars VR Series (Disney Interactive Studios)

Star Trek: Bridge Crew (Ubisoft)

Düşündüren oyunlar

The Room VR: A Dark Matter (Fireproof Games)

Tetris Effect (Enchance Games)

Statik (Tarsier Studios)

I Expect you to Die (Schell Games)

Moss (Polyarc)

Sizi aksiyonun içine atacak oyunlar

Doom 3: VR Edition (Bethesda)

ASTRO BOT Rescue Mission (SIE)

SUPERHOT VR (SUPERHOT)

Blood & Truth (SIE)

HITMAN 3 (IO Interactive)

Borderlands 2 VR (2K)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR (Bethesda Softworks)

Sizi güldürecek oyunlar

Trover Saves the Universe (Squanch Games)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

Acoounting Plus (Crows Crows Crows)

Rick and Morty: Virtual Rick-ality (Adult Swim)

Zihninizi yatıştıracak oyunlar

Perfect (nDreams)

Paper Beast (Pixel Reef)

Luna (Funomena)

Catch & Release (metricminds)