PlayStation VR ile oynayabileceğiniz oyunlar neler?
Sanal gerçeklik gün geçtikçe hayatımıza daha da işliyor ki birçok alanda bu teknolojileri daha çok görür hale geldik. Ancak sanal gerçeklik teknolojisinin en çok görüldüğü alan oyun sektörü. Sanal gerçeklik destekli oyunlar ile evde eğlenerek hareket de edebiliyorsunuz. Peki PlayStation VR ile evde tek başınıza veya ailenizle oynayabileceğiniz oyunlar neler? Onur Binay/posta.com.tr
26 Mart 2021, Cuma 17:16 Son Güncelleme:
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Doom 3: VR Edition gelecek hafta PlayStation VR için çıkarak, şu ana kadar dünya çapında 500’den fazla başarılı oyunun ve deneyimin yer aldığı PS VR içerikleri arasına katılacak. Bu içerikler arasında sinema uyarlaması Vader Immortal: A Star Wars VR Series’den, Paper Beast gibi kuralları bozan bağımsız oyunlara kadar geniş bir seçki yer alıyor.
Gerilim dolu korku oyunlarından, düşünmenizi sağlayacak bulmacalara ve hatta zihninizi boşaltmanıza imkan tanıyan rahatlatıcı oyunlara kadar farklı kategorilerden birçok oyun söz konusu.
İşte PlayStation VR ile oynayabileceğiniz oyunlar:
Gerilim / korku oyunları
Resident Evil 7: Biohazard (Capcom)
Until Dawn: Rush of Blood (SIE)
Five Nights at Freddy’s: Help Wanted (Steel Wool Games)
The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive)
The Exorcist: Legion VR (LegionVR)
Hareket etmenizi sağlayacak oyunlar
Beat Saber (Beat Games)
Creed: Rise to Glory (Survios)
Audica (Harmonix Music Systems)
Sprint Vector (Survios)
Until You Fall (Schell Games)
Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak oyunlar
Dreams (SIE)
Tilt Brush (Google)
Track Lab (Little Chicken)
Minecraft VR (Mojang)
Concrete Genie (SIE)
Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunlar
No Man’s Sky (Hello Games)
Firewall Zero Hour (SIE)
Keep Talking and Nobody Explodes (Steel Crate Games)
Sparc (CCP Games)
Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure (XR Games)
Rec Room (Against Gravity)
Sizi efsanevi karakterlere/dünyalara götürecek oyunlar
Marvel’s Iron Man VR (Camouflaj)
Batman: Arkham VR (Warner Brothers)
STAR WARS: Squadrons (Electronic Arts)
Vader Immortal: A Star Wars VR Series (Disney Interactive Studios)
Star Trek: Bridge Crew (Ubisoft)
Düşündüren oyunlar
The Room VR: A Dark Matter (Fireproof Games)
Tetris Effect (Enchance Games)
Statik (Tarsier Studios)
I Expect you to Die (Schell Games)
Moss (Polyarc)
Sizi aksiyonun içine atacak oyunlar
Doom 3: VR Edition (Bethesda)
ASTRO BOT Rescue Mission (SIE)
SUPERHOT VR (SUPERHOT)
Blood & Truth (SIE)
HITMAN 3 (IO Interactive)
Borderlands 2 VR (2K)
The Elder Scrolls V: Skyrim VR (Bethesda Softworks)
Sizi güldürecek oyunlar
Trover Saves the Universe (Squanch Games)
Job Simulator (Owlchemy Labs)
Vacation Simulator (Owlchemy Labs)
Acoounting Plus (Crows Crows Crows)
Rick and Morty: Virtual Rick-ality (Adult Swim)
Zihninizi yatıştıracak oyunlar
Perfect (nDreams)
Paper Beast (Pixel Reef)
Luna (Funomena)
Catch & Release (metricminds)