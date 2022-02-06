Cihazın açılan resmi internet sayfasıyla tüm özellikleri ve ayrıntıları da ortaya çıktı. Ancak PlayStation VR2'nin ne zaman çıkış yapacağı ne yazık ki bilinmiyor.

İki adet 2000 x 2040 OLED ekran, orijinal PlayStation VR gözlüğünün ürettiği çözünürlüğün dört katından fazlasını sunarken, 4K Yüksek Dinamik Aralıklı görseller ve 120 fps'ye1 kadar nefes alan sanal gerçeklik ortamlarını net bir şekilde deneyimlemenize yardımcı oluyor.

PS VR2 gözlüğü, gözlerinizin1 hareketini algıladığından, çevrimiçi olarak diğer oyuncularla tanıştığınızda yüksek duygusal tepki ve gelişmiş ifade sağlıyor. Göz takibi kameraları, nişan alırken veya etrafa bakarken görüş açınızı takip eder, gelişmiş görüntüleme teknikleri odaklandığınız her şeyi tespit etmek ve geliştirmek için çözünürlükleri ayarlayarak görsel deneyimi iyileştiriyor.