Bilim & Teknoloji PlayStation VR2'nin resmi internet sayfası açıldı

PlayStation VR2'nin resmi internet sayfası açıldı

Bilim & Teknoloji

PlayStation VR2'nin resmi internet sayfası açıldı

Sony, PlayStation 5 için geliştirdiği yeni nesil VR cihazı PlayStation VR2'nin resmi internet sitesi geçtiğimiz saatlerde açtı.

06 Şubat 2022, Pazar 11:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cihazın açılan resmi internet sayfasıyla tüm özellikleri ve ayrıntıları da ortaya çıktı. Ancak PlayStation VR2'nin ne zaman çıkış yapacağı ne yazık ki bilinmiyor.

İki adet 2000 x 2040 OLED ekran, orijinal PlayStation VR gözlüğünün ürettiği çözünürlüğün dört katından fazlasını sunarken, 4K Yüksek Dinamik Aralıklı görseller ve 120 fps'ye1 kadar nefes alan sanal gerçeklik ortamlarını net bir şekilde deneyimlemenize yardımcı oluyor.

PS VR2 gözlüğü, gözlerinizin1 hareketini algıladığından, çevrimiçi olarak diğer oyuncularla tanıştığınızda yüksek duygusal tepki ve gelişmiş ifade sağlıyor. Göz takibi kameraları, nişan alırken veya etrafa bakarken görüş açınızı takip eder, gelişmiş görüntüleme teknikleri odaklandığınız her şeyi tespit etmek ve geliştirmek için çözünürlükleri ayarlayarak görsel deneyimi iyileştiriyor.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Acil nakit ihtiyacına hesaplı çözüm
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yazılımda derin öğrenme modeli hayatın her alanında yer almaya başladı