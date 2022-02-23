Sony, yeni nesil PlayStation VR2 başlığının tasarımını en sonunda gösterdi. Şirket Şubat 2021’de bu aksesuarı duyurduktan ve geçen mart ayında kumanda cihazlarını sergiledikten sonra, ocak ayında da bunun PlayStation VR2 olarak adlandırılacağını doğrulamıştı.

Yeni tasarım, PlayStation 5’e benzer şekilde beyaz-siyah renk düzenine sahip. Şirket, iki ürünün birbirleri için düşünülerek tasarlandığını söylüyor. İlk PS VR ile benzer biçimde geniş tasarıma sahip olsa da, yeni model bir lens ayar kadranı, yeni bir havalandırma tasarımı ve ağırlıkta hafif bir azalma da dahil olmak üzere birkaç iyileştirme getiriyor. PlayStation 5’e ve DualSense kumandasına benzer şekilde PS VR2, başlığın ön ve arka bantlarında gizlenmiş küçük dokulu PlayStation simgelerine sahip.

Başlık dokunsal geri bildirim, göz izleme, 4K HDR, 90/120Hz kare hızları, foveated rendering ve 110 derecelik görüş alanını destekliyor. Tek bir USB-C kablosuyla PS5’e bağlanıyor.



