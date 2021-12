PlayStation, Xbox Game Pass’e rakip bir servis geliştiriyor

Bloomberg'e göre Sony'nin üzerinde çalıştığı servisin proje ismi Project Spartacus. Sistem üç aşamalı bir abonelik sisteminden oluşuyor ve 2022'nin ilkbahar aylarında erişime açılması bekleniyor. Sistem aslında temelde Game Pass ile aynı ancak belirgin birkaç fark bulunuyor.

Aşamalardan ilki, klasik PlayStation Plus. İkinci aşama PlayStation Plus'ın yanında Game Pass tarzı PS4 ve PS5 oyunlarının bulunduğu bir kütüphaneyi sizlere sunuyor. Son aşamada ise ilk iki aşamadaki ayrıcalıklar, genişletilmiş demo sürümleri, bulut üzerinden oyun oynama ve PS1, PS2, PS3 ve PSP oyunlarına geriye dönük uyumluluk ile ulaşabileceğiniz bir sistem sunacak.

Oyun kütüphanesinde God of War, Spider-Man ve diğer birinci parti PlayStation oyunlar belirli bir süre yer almayacak. Sony, PS Plus ve PS Now sistemlerini birleştirecek ve PS Plus ismi kalırken PS Now markası yavaşça silinecek.

Sony, konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.