PlayStation, bir süredir fuarlara katılmayıp kendi etkinliklerini düzenliyor. State of Play isimli online etkinliklerde ise PlayStation'ın gelecekte çıkacak birçok oyununu görebiliyoruz.

Battlefield 2042 ile ilgili birçok bilgi sızdıran Tom Henderson, Şubat 2022 tarihinde yeni bir State of Play olacağını ve etkinliğin büyük olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu etkinlikte God of War Ragnarok, Hrozion Forbidden West ve bunun gibi diğer büyük oyunlar ortaya çıkabilir.







