Plazada zeytinyağlı, şantiyede sulu yemek
Yemek çeşidi talebinin çalışma ortamına ve sektörlere göre değiştiğini vurgulayan Mresco Türkiye Group ve 3Öğün Catering’in Ceo’su Oya Zingal, plazalarda çalışanların sebze ağırlıklı beslendiklerini, salatalara ve zeytinyağlı çeşitlerinin bol olduğu menülere talebin olduğunu söyledi. Buna karşılık beden gücü gerektiren inşaat ve imalat sanayiinde ise genellikle ekmek bandırarak yenilebilecek sulu ve etli yemek tercih edildiğini belirtti.
18 Şubat 2020, Salı 09:57 Son Güncelleme:
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Ofislerde ayrıca diyet yemek tercihinde de her geçen gün artış olduğunu vurgulayan Zingal, “Kinoa, chia tohumu, kivi, ananas gibi çeşitler bu tercihler arasında popüler” dedi. Günde 40 bin kişiye yemek yedirdiklerini ve kişiye özel menü de hazırladıklarını aktaran Zingal, “Diyabet rahatsızlığı olan çalışanlara yönelik menüleri de sunuyoruz. Birçok yemekhanede diyet bölümleri de oluşmaya başladı” diye konuştu.
Kalori de gösterilmeli
1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerin tüketiciye sunulması zorunlu olmuştu.
Gıda kaynaklı alerjilerin son dönemde artış gösterdiğini belirten Oya Zingal, düzenlemenin önemine dikkat çekti ve “Biz buna hemen uyum sağladık” dedi. Alerjinin yanında kalorilerin de gösterilmesi gerektiğini ifade eden Zingal, “Çünkü obezite de çok artıyor” dedi.
9 kilodan 1 litre
Çanakkale Geyikli’de zeytin bahçelerinin olduğu biglisini paylaşan Oya Zingal, “Olivoyage markasıyla butik üretim yapıyoruz. Miktara değil kaliteye bakıyoruz. Bunun için de soğuk sıkım ve erken hasat yapıyoruz. Zeytinleri yeşilken topluyoruz. Bu yolla 9 kilodan 1 litre yağ elde ediliyor. Olgunlaşmış zeytinde 7 kilodan 1 litre elde edilir. Neden erken hasat? Çünkü antioksidan ve kansere karşı koruyucu polifenol daha yüksek. Bir de zeytinler toplandığı gün sıkılmalı. Bekledikçe polifenolü kaybeder. Sıkımda posa ile yağı ayırmak için su veriliyor. Bu suyun sıcaklığı artar ve 27 derecenin üzerine çıkarsa sıkma işlemi hızlı olur ama vitamini azalır. Bunun için de soğuk sıkım önemli” dedi.
Gayrimenkulde fırsat var
Mresco Türkiye, Körfez merkezli bir yatırım grubu. Türkiye pazarına gayrimenkulle girdiklerini ifade eden Oya Zingal, “Türkiye’deki gayrimenkul ve inşaat sektörünü daima bir fırsat olarak gördük" dedi.
Örnek menü
Şantiye
- Mercimek çorba
- Etli nohut
- Sebzeli piliç sote
- Ankara pilavı
- Ekler pasta
- Mercimek çorba
- Ispanaklı tavuk sarma
- Su böreği
- Zeytinyağlı enginar
- Diyet yeşil mercimek
- Enginar salatası
- Osmanlı tulumba
- Mevsim salata
- Yoğurt Ayran
POSTA/ Ekonomi Servisi