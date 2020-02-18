Plazada zeytinyağlı, şantiyede sulu yemek

Ofislerde ayrıca diyet yemek tercihinde de her geçen gün artış olduğunu vurgulayan Zingal, “Kinoa, chia tohumu, kivi, ananas gibi çeşitler bu tercihler arasında popüler” dedi. Günde 40 bin kişiye yemek yedirdiklerini ve kişiye özel menü de hazırladıklarını aktaran Zingal, “Diyabet rahatsızlığı olan çalışanlara yönelik menüleri de sunuyoruz. Birçok yemekhanede diyet bölümleri de oluşmaya başladı” diye konuştu.

Kalori de gösterilmeli

1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerin tüketiciye sunulması zorunlu olmuştu.

Gıda kaynaklı alerjilerin son dönemde artış gösterdiğini belirten Oya Zingal, düzenlemenin önemine dikkat çekti ve “Biz buna hemen uyum sağladık” dedi. Alerjinin yanında kalorilerin de gösterilmesi gerektiğini ifade eden Zingal, “Çünkü obezite de çok artıyor” dedi.

9 kilodan 1 litre

Çanakkale Geyikli’de zeytin bahçelerinin olduğu biglisini paylaşan Oya Zingal, “Olivoyage markasıyla butik üretim yapıyoruz. Miktara değil kaliteye bakıyoruz. Bunun için de soğuk sıkım ve erken hasat yapıyoruz. Zeytinleri yeşilken topluyoruz. Bu yolla 9 kilodan 1 litre yağ elde ediliyor. Olgunlaşmış zeytinde 7 kilodan 1 litre elde edilir. Neden erken hasat? Çünkü antioksidan ve kansere karşı koruyucu polifenol daha yüksek. Bir de zeytinler toplandığı gün sıkılmalı. Bekledikçe polifenolü kaybeder. Sıkımda posa ile yağı ayırmak için su veriliyor. Bu suyun sıcaklığı artar ve 27 derecenin üzerine çıkarsa sıkma işlemi hızlı olur ama vitamini azalır. Bunun için de soğuk sıkım önemli” dedi.

Gayrimenkulde fırsat var

Mresco Türkiye, Körfez merkezli bir yatırım grubu. Türkiye pazarına gayrimenkulle girdiklerini ifade eden Oya Zingal, “Türkiye’deki gayrimenkul ve inşaat sektörünü daima bir fırsat olarak gördük" dedi.

Örnek menü

Şantiye

Mercimek çorba

Etli nohut

Sebzeli piliç sote

Ankara pilavı

Ekler pasta

Plaza

Mercimek çorba

Ispanaklı tavuk sarma

Su böreği

Zeytinyağlı enginar

Diyet yeşil mercimek

Enginar salatası

Osmanlı tulumba

Mevsim salata

Yoğurt Ayran

POSTA/ Ekonomi Servisi



