Özellikle balkon ve mutfakların en çok tercih edilen perdelerinden birisi olan plise perde, son dönemin en gözde perdelerinden. Peki, plise perde nedir? Nasıl kullanılır? Plise perde hakkında merak edilenler haberimizde.

PLİSE PERDE NEDİR?

Plise perdeler, özellikle balkonlarda sıkça kullanılan, ama doğru kullanıldığında iç mekanlara da uyum sağlayan, şık ve kullanışlı seçenekler. Hem mahremiyetinizi koruyup, hem de ışığa ve manzaraya göre şeklinde oynama yapabileceğiniz bu perdeler, aynı zamanda ısı yalıtımında da etkili. Yazın kapandığında panjur işlevi görüp, sıcağı bloklayıp, kışın soğuğu içeri sokmuyorlar.

Tavan camları, diğer pencerelerden bağımsız ne yapacağınızı bilemediğiniz pencereler, katlanabilir balkon ve kış bahçeci pencereleri, sürgülü kapı pencereleri veya sade iç mekan tasarımları için bu perdeler iyi seçenekler. Karartmalı veya tül versiyonları mevcut. İhtiyacınızı belirleyip, alabilirsiniz.



