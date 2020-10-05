İşe cilt yenilemeden başlayalım. Cilt hücrelerinin yenilenmesi kişiden kişiye değişir. Bebeklerde yaklaşık 14, gençlerde 28, orta yaşta 28-42 gün sürer, ileri yaşlarda bu süre daha da uzar. Tabii süreç sadece yaşa değil, kişinin genel sağlık durumu ve yaşam kalitesine de bağlıdır. Sağlıklı yaşam, sağlıklı yenilenmeyi destekler. Hazır bu hafta Ay da küçülüyorken (Dolunay’dan Yeniay’a doğru ilerliyorken) ölü hücrelerden kurtulmak, cildi arındırmak, tazelemek, yenilemek için uygun dönemdeyiz. Ancak unutmayalım, henüz havalar daha soğumamış ve Güneş yüzünü cömertçe gösteriyorken cildi yoğun soyucu işlemlerden kaçınmalı, bu uygulamalar için kasım ayı ve sonrasını tercih etmeliyiz. Ayrıca özellikle cilt yenileme işlemlerinden sonra güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmemeliyiz. Peeling etkili ürünleri evde kendiniz hazırlayabilir veya satın alıp uygulayabilirsiniz. Ya da profesyonel uygulamalar yaptırabilirsiniz. Kendiniz yapacaksanız cilt tipinize ve cilt durumunuza uygun ürünler seçmeniz çok önemli. Aksi takdirde uygulamalar cildinize zarar verebilir, hassasiyet, leke, sivilce vb sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Enzimatik etkileri yöneten Plüton, bu dönem ilgiyi enzim peelinglere çekiyor. Bu ürünler ölü hücreleri temizleyen ve cildi arındırırken besleyen meyve özlerinden formüle edilir. Doğal içerikleriyle cilde onarıcı etkiler de sağlar. Lekelere karşı çok etkili olan bu peelingler ile cildinizi yazın yıpratıcı izlerinden arındırabilir, kış dönemine hazırlayabilirsiniz.

Cildini ölü hücrelerden, zihnini ölü düşüncelerden arındır!

Plüton toprak elementi olan Oğlak burcunda retrosunu sonlandırıp direkte geçiş yaptı. Uzun süredir Jüpiter ve Satürn de bu burçta Plüton’a eşlik ediyorlar. Benzer şekilde Uranüs de yine toprak elementi olan Boğa’da seyahat ediyor. Topraktaki bu yoğun vurgu, endişe ve koruma arzusu doğurur. Sağlık ve güzellik açısından değerlendirirsek, toprak elementinde gezegen yoğunlaşması olduğu, bu gezegenlerin arasında sert açıların meydana geldiği dönemlerde cilt kendini korumak için yağ salgısını artabilir, dokusunu kalınlaştırabilir, hücre geçirgenliğini azaltabilir. İşte bu zamanlarda haftalık bakımlar olarak tabir ettiğimiz peeling ve maske uygulamalarının önemi artar. Bu bakımlar cildi derinlemesine temizler, aşırı yağ ve kirden arındırır, cildin nefes almasına yardımcı olur. Sonuç olarak sağlıklı ve temiz bir cilde uygulanan nemlendirici ve yaşlılık karşıtı bakımların etkisi artar.

Salı gününe dikkat!

6 Ekim Salı sabahı İkizler burcuna geçiş yapan Ay, öğleden sonra Başak burcundaki Venüs’e sert açı yapacak. İkizler sinir sistemini yönetir. Ağda, epilasyon vb uygulamalar normalden fazla ağrılı olabilir. İkizler aynı zamanda elleri de yönetir. Zorlu açıların olduğu salı gününün özellikle ikinci yarısında manikür uygulamalarına da dikkat edilmesini öneririm, özellikle hijyen konusunda çok dikkatli olalım.

Haftanın güzellik-bakım günü: Cuma

Astrolojide her günü bir gezegen yönetir. Cuma gününün yöneticisi güzellik gezegeni Venüs’tür. Cuma günleri Venüs’ün ve genel sağlığı temsil eden Ay’ın açıları olumluysa güzelleşmek, bakımlar uygulamak, güzellik alışverişleri yapmak için tercih edilebilir. Bu hafta Venüs gününde açılar da estetiği destekliyor. 9 Ekim Cuma sabahı cildi yöneten Oğlak burcundaki Ay, temiz ve mükemmel görünümü destekleyen Başak burcundaki Venüs’e uyumlu açı yapıyor. Cildi derinlemesine temizlemek, mükemmel görünümü destekleyen bakımlara hazırlamak için ideal! Kaçırmayın! Aynı gün öğleden sonra Ay’ın önce Uranüs, ardından Merkür ile yapacağı uyumlu açıları kullanıp kozmetik alışverişine çıkabiliriz. Çok beğendiğimiz ama cesaret edemediğimiz renkleri, kokuları ve dokuları denemek ve satın almak için uygun bir günde olacağız. Cuma günü ayrıca Uranüs etkisiyle sıra dışı saç kesimlerini, değişik saç modellerini de deneyebiliriz. Tertemiz ve taptaze bir hafta diliyorum. Sevgilerimle…