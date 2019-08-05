PMYO başvuruları bugün başlıyor! Polislik başvurusu nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Polis Meslek Yüksekokullarına alacağı 2 bin 500 öğrenci alımı için başvurular bugün başlıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar internette PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? PMYO başvurusu nasıl yapılır? İşte Polislik başvurusu ile ilgili son gelişmeler…

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrenciler için başvuru süreci bugün başlıyor.

PMYO BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adayların 5-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

- T.C. vatandaşı olmak,

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2019 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak,

- 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak.

SINAVA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti olan 130 lira olarak belirlendi. Sınava başvuru ücreti 5 Ağustos 2019 günü saat 09.00’dan 19 Ağustos 2019 günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırmaları gerekiyor.

SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınacak. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulacak. Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemeyecek. Fiziksel yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacak. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulacaklar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilerek konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekiyor.

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilecek.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecek.

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