Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250’si kadın, 2 bin 500 öğrenci alımı için başvurular başladı. Peki, PMYO başvuruları nasıl yapılır? PMYO başvuru ücreti ne kadar? PMYO başvuru şartları…

Polis memuru adaylığı için 5 Ağustos’ta başlayan ön başvurular, 19 Ağustos’a kadar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan almış olan adaylar, başvuru ücretini yatırdıktan sonra başvurabilecek.

Ön başvurusunu tamamlayan adaylar, belirlenen tarihlerde sırasıyla ön sağlık kontrolü ile fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakata katılacak.

Sınavlarda başarılı olanlar, polis meslek yüksekokullarında 2 yıl (4 dönem) boyunca ön lisans ile mesleki düzeyde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Başarılı öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru olarak atanacak.

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 130 TL (Yüz Otuz Türk Lirası), saat 9.00’dan 19 Ağustos 2019 günü saat 17.00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak.

Başvuru ücretleri yalnızca Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecek. Kılavuzda adaylara diğer bankaların ATM’lerinden, şubelerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacağı uyarısı yapıldı.

Kılavuzda 2019 yılı PMYO Giriş Sınavına başvuruda bulunan adayların bazı uyarıları dikkat etmeleri istendi. Uyarılar şu şeklide;

“-Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

-Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

-Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.”

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