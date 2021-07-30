PMYO taban puanları, polis adaylarının gündeminde ilk sıralarda yer almaya başladı. YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından, aldıkları puanlar kapsamında PMYO terihi yaparak polislik mesleğine adım atmak isteyenler, resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, PMYO taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi...

Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları bu yıl da en çok merak edilen eğitim konuları arasında kendine yer buluyor.

PMYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2020 YILINDA TYT oturumundan 150 puan alan adayların Polis Meslek Yüksek Okulu için tercihte bulunabileceği açıklanmıştı.

2020 yılına özel olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düşmüştü.

Öte yandan bu yılki 2021 PMYO taban puanları henüz resmi kurumlar tarafından ilan edilmedi.

Bu kapsamda EGM ya da PMYO'dan bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLANACAK?

2021 PMYO polis alımı ilanının, YKS tercihleri ile paralel açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2021 YKS tercihleri, 5-13 Ağustos arasında yapılacak. PMYO taban puanlarının da ağustosun ilk haftasında açıklanması ve ardından başvuruların başlaması tahmin ediliyor.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 PMYO başvuru şartları açıklanmadı. Geçen yılki alımlarda aranan özellikler şunlardı;

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.