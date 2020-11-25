Poco giriş seviyesi akıllı telefonunu duyurdu: Poco M3

6000 mAh ile sınıfının en büyük pil kapasitesini sunan POCO M3, yoğun olmayan bir kullanımda 5 gün, ortalama bir kullanımda ise 3 güne yaklaşan kullanım süresi sunuyor. Yoğun kullanım altında ise pilin tamamen boşalması yaklaşık 1.5 gün sürüyor.

Yüksek sıcaklıklara karşı dayanacak şekilde tasarlanan Poco M3, yaklaşık 2.5 yıllık bir kullanımda pil ömründe kayda değer bir bozulma olmadan kullanım sunacak şekilde tasarlandı. MIUI ultra pil tasarruf modu, tersine şarj desteği ve 18W hızlı şarj özelliği bulunan Poco M3 ile birlikte kutunun içinden 22.5W'lık bir şarj cihazı çıkıyor.

Telefon, uçtan uca görüntüleme deneyimi için 1.500:1 kontrast oranı ve 19:5:9 en boy oranıyla 2340x1080 yüksek çözünürlüklü 6.53 inç FHD+ Dot Drop ekrana sahip. Düşmelere ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ön ekranı olan cihaz, yan tarafta konumlanmış bir parmak izi sensörü ve parmak izi kalmayan dokulu arka kapak barındırıyor.

2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 48 MP ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu olan POCO M3’ün ön selfie kamerası ise 8 MP. Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye sahip olan Poco M3, Qualcomm Adreno 610 GPU ile oyun ve video deneyiminin yanı sıra yarı boyutta yüksek kaliteli fotoğraf saklama olanağı sunuyor.

200 gramdan hafif olan ve serin mavi, Poco sarısı ile tam siyah renk seçenekleri olan POCO M3’ün 4GB+64GB ve 4GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.