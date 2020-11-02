Bilim & Teknoloji Poco X3 NFC detaylı inceleme - Az paraya çok fazla şey sunan telefon

Poco X3 NFC detaylı inceleme - Az paraya çok fazla şey sunan telefon

Bilim & Teknoloji

Poco X3 NFC detaylı inceleme - Az paraya çok fazla şey sunan telefon

Poco’nun uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken yeni akıllı telefonu Poco X3 NFC'yi sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr

02 Kasım 2020, Pazartesi 18:00 Son Güncelleme:
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Bilmeyenler için Poco’nun Xiaomi'nin alt markası olduğunu belirtelim. 2019, yüksek fiyatlı, katlanabilir amiral gemisi telefonların yılıysa, 2020 kesinlikle uygun fiyatlı alternatiflerinin yılı oldu. Covid-19 salgını ve ekonomik belirsizlikle birlikte aslında telefon üreticileri bütçe dostu cep telefonlarına yöneldi.

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Apple bile, orta fiyatlı iPhone SE'yi 2020’nin başlarında piyasaya sürdü. Samsung ve Huawei de doğal olarak dışarıda kalmak istemedi ve ucuz telefonlarını tanıttı.

Peki daha uygun fiyata daha iyi şeyler alabilir miyim derseniz, evet satın alabilirsiniz. Xiaomi Poco X3 NFC burada devreye giriyor. Bu yeni bütçe dostu telefon, 120HZ ekranı, yüksek sesli stereo hoparlörleri ve Snapdragon 732G işlemcisiyle, Fortnite veya PUBG gibi oyunları rakiplerinden çok daha iyi çalıştırıyor.


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