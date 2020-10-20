POCO X3 NFC, Qualcomm'un yeni 700 serisi 4G işlemcisi olan Snapdragon 732G'den gücünü alıyor. Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği de telefonu oyun gereksinimlerine göre ayarlayan Game Turbo 3.0'ın en son sürümüne sahip olması. Telefonun, Z eksenli doğrusal motoru ise farklı senaryolar için tasarlanmış 150'den fazla titreşim modu ile dokunsal geribildirim sağlıyor.

POCO X3 NFC, 5.160 mAh pili sayesinde tek şarjla, iki güne kadar kullanım imkanı sağlıyor. 33W hızlı şarj özelliğine sahip cihaz sadece 65 dakika içinde %100 şarj oluyor. %62 şarj seviyesi için cihazın 30 dakika şarjda kalması yeterli.

POCO X3 NFC, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örneklem hızını bir araya getiren uçtan uca 6,67" FHD + DotDisplay ekranıyla kutusundan çıkıyor. DynamicSwitch işlevi, kullanım durumuna ve ekranda görüntülenen içeriğin biçimine bağlı olarak telefonun otomatik olarak 50, 60, 90 ve 120Hz arasında geçiş yaparak güç tasarrufu yapmasına olanak tanıyor. 240Hz dokunmatik örneklem hızı cihazın ekran yeteneklerini güçlendiriyor.

POCO X3 NFC, 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan yapay zeka destekli bir dörtlü arka kamera sistemine sahip. Altı adet kaleydoskop seçeneği, Gold Vibes modu, Cyberpunk modu, yeni fotoğraf filtreleri ve AI Skyscaping 3.0 gibi özellikler de ürünün öne çıkan özelliklerinden bazıları.

4K video kaydı yapabilen, akıcı video yakınlaştırma özelliği sunan ve AE/AF kilidi gibi özellikler sunan telefon, LOG/RAW format desteğine de sahip.

POCO X3 NFC, Türkiye'de telefon pazarına giriyor. 6GB+64GB modeli 3.299 TL'den, 6GB+128GB modeli ise 3.339 TL'den satılacak olan telefon, 22 Ekim tarihi itibariyle internet üzerinden kullanıcılara sunulacak. Xiaomi, 19 Ekim’den 21 Ekim gün sonuna kadar telefonu indirimli satmayı planlıyor. 6GB+64GB modeli 2.999 TL’den, 6GB+128GB modeli ise 3.199 TL fiyat etiketine sahip olacak.



