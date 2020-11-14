Doğum Öncesi Podyumda bebeğini emzirdi

Podyumda bebeğini emzirdi

Doğum Öncesi

Podyumda bebeğini emzirdi

Amerikalı genç model podyuma bebeğini emzirerek çıktı. Bebeğini emzirerek boy gösteren model alışılmışın dışına çıkarak bir ilke imza attı.

14 Kasım 2020, Cumartesi 10:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Model Mara Martin, ünlü spor markası Sports Illustrated markasının defilesinde yürürken bebeğini emzirerek bir ilke imza atmış oldu

Amerika, Florida’da gerçekleşecek Miami Swim Week’te yürüyüş yapacak modellerin seçimi için yapılan açık elemeye katıldı ve son 16 finalistten biri oldu

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yürüyüşten önce 5 aylık bebeği Aria ile kulisten bir fotoğraf paylaştı.Defilede altın sarısı renginde bir bikini giydi. Bu sırada kucağında bebeği Aria vardı ve onu emziriyordu. Sahneye çıktığında seyirciler önce şaşkınlığını gizleyemedi ancak durumu farkına varınca alkışlar durmak bilmedi

Yeşil parıltılı bir bikini giydirdiği bebeğinin bu sesten rahatsız olmaması için ona mavi bir kulaklık taktı.İnternette çok fazla olumlu tepki alan bu hareketin üzerine Mara Martin, Instagram sayfasında bu fotoğrafı paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

‘Uzun zamandır hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirdim. Bir sabah uyandığımda kızımla her gün yaptığım şeyin her yerde manşet olduğunu görmek çok şaşırtıcı. Bu mesajı tüm dünya ile paylaştığım ve emzirmenin normalleştirilmesine katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Keşke emzirmek manşet olmayacak kadar normal karşılansaydı…’


İlgili Haberler
Sosyal medyadan takipçilerine sperm hediye ettiler


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
En önemli alışveriş
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinem Kobal'ın Tercih ettiği suda doğum nedir? Suda doğum nasıl yapılır?