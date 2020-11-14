Podyumda bebeğini emzirdi

Model Mara Martin, ünlü spor markası Sports Illustrated markasının defilesinde yürürken bebeğini emzirerek bir ilke imza atmış oldu

Amerika, Florida’da gerçekleşecek Miami Swim Week’te yürüyüş yapacak modellerin seçimi için yapılan açık elemeye katıldı ve son 16 finalistten biri oldu

Yürüyüşten önce 5 aylık bebeği Aria ile kulisten bir fotoğraf paylaştı.Defilede altın sarısı renginde bir bikini giydi. Bu sırada kucağında bebeği Aria vardı ve onu emziriyordu. Sahneye çıktığında seyirciler önce şaşkınlığını gizleyemedi ancak durumu farkına varınca alkışlar durmak bilmedi

Yeşil parıltılı bir bikini giydirdiği bebeğinin bu sesten rahatsız olmaması için ona mavi bir kulaklık taktı.İnternette çok fazla olumlu tepki alan bu hareketin üzerine Mara Martin, Instagram sayfasında bu fotoğrafı paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

‘Uzun zamandır hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirdim. Bir sabah uyandığımda kızımla her gün yaptığım şeyin her yerde manşet olduğunu görmek çok şaşırtıcı. Bu mesajı tüm dünya ile paylaştığım ve emzirmenin normalleştirilmesine katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Keşke emzirmek manşet olmayacak kadar normal karşılansaydı…’





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