Podyumda 'Kavak Yelleri'

‘Lale Devri’ dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya ile ‘Kavak Yelleri’nin sevilen oyuncuları Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç’in de podyuma çıktığı defile modaseverlerden alkış aldı.



KAÇINILMAZ KARŞILAŞMA



Gamze Karaman, bir süredir birlikte olduğu Önder Bekensir’in eski sevgilisi Irmak Atuk’u podyumda görünce defile bitmeden salondan ayrıldı

Colins’in 2011-2012 Sonbahar-Kış koleksiyonu, İstanbul Fashion Week 2011 kapsamında ikinci günün son defilesi olarak yapıldı.

‘Rock&Roll’, ‘Campus Britannica’ ve ‘Glamorous Girl’ temalarından oluşan defilede Ahu Yağtu, Özge Ulusoy ve Irmak Atuk gibi ünlü mankenlerin yanı sıra ‘Kavak Yelleri’ dizisi oyuncuları Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç ile ‘Lale Devri’nde rol alan Serenay Sarıkaya da yer aldı. Defilede Nefes grubu da playback bir performans sergiledi.



Demet Akalın’dan ayrıldıktan sonra Gamze Karaman’la birlikte olmaya başlayan Önder Bekensir de defileyi izlemeye gelen isimleri arasındaydı. İkili, bir hafta süren Kartepe tatili sonrası ilk kez Colins defilesinde ortaya çıktı.

Yan yana görüntü vermekten kaçınan ikili, defile alanında bir basamak arayla oturdu. Defilede yer alan mankenler arasında Bekensir’in eski sevgilisi Irmak Atuk da vardı. Durumu fark eden Gamze Karaman, defile bitmeden sevgilisini alarak alandan ayrıldı.