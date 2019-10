Podyumların ilk down sendromlu mankeni Madeline ile tanışın!

Madeline Stuart 22 yaşında bir model. Instagram hesabında 309 bin takipçisi var. Londra ve New York moda haftalarında yer alan, Tommy Hilfiger, Diesel gibi markalarla çalışan Madeline 100'den fazla kez podyumda yürümüş. Peki bunlar bizi neden ilgilendiriyor olsun? Çünkü Madeline Stuart dünyada bir ilki gerçekleştirmiş, azimli ve çok başarılı bir genç kadın...

Annesi Rosanne, Madeline'i 25 yaşında Avustralya'da doğurmuş. Madeline'e down sendromu teşhisi konmuş. Doktorlar Rosanne'e kızının asla 7 yaşındaki bir çocuğun zekasını aşamayacağını ve hayatta hiçbir şey başaramayacağını söylemişler. Rosanne o günleri 'Etrafımızda down sendromuyla ilgili tek bir olumlu şey yoktu. Herkes her şeyin çok korkunç olduğunu söylüyordu ve çok olumsuzdu' diye anlatıyor.

Herkes ondan vazgeçmesini söylerken annesi Madeline'e olan inancını bir an bile yitirmemiş. Henüz 2 aylıkken açık kalp ameliyatı olan ve 1 yaşına kadar sayısız sağlık sorunu yaşayan Madeline sağlığına kavuştuktan sonra annesinin çabalarıyla eğitim almış.

Annesi onu anlatırken sosyal anlamda çok girişken ve başarılı bir insan olduğunu tek problemininse inatçılıktan kaynaklandığını söylüyor. Kaslarında zayıflık olan Madeline sadece biraz konuşmakta zorlanıyor ancak bunun dışında her şeyi kolaylıkla yapıyor.

İstediği şeyi yapmak için direten, çok çalışan ve başarılı olan Madeline 22 yaşında moda devleriyle sözleşme imzalamış, podyumda yürüyen dünyanın ilk profesyonel down sendromlu mankeni olmayı başarıyor. Mutluluğu yüzünden okunan ve fotoğraflarında hep gülen Madeline'nin bu kadar takipçisi olması hiç şaşırtıcı değil.

Cesaretiyle herkese örnek olan Madeline ve onun için savaşmaktan asla vazgeçmeyen annesi Rosanne'e bize bu güzel haberi yapmamızı sağladıkları için teşekkürü bir borç biliriz...