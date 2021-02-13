Pofuduk kek tarifi ve yapılışı: Pofuduk kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Çokça kabarmış pamuk gibi pofuduk kek tarifi denemek isteyenler için enfes bir tarif hazırladık. Yumuşak kek sevenler pofuduk kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz pamuk gibi yumuşacık pofuduk kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
13 Şubat 2021, Cumartesi 15:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yumuşacık pofuduk kek tarifi ile evleriniz mis gibi kokacak. Sevdiklerinize hazırlamak için pofuduk kek tarifi arıyor ya da pofuduk kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pofuduk kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
Pofuduk kek tarifi
Pofuduk kek malzemeleri
- 4 adet yumurta(oda sıcaklığında)
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 2,5 su bardağı un
Yumurtaları derince bir kaba kırın ve toz şekeri ekledikten sonra bir mikser ile 10 dakika boyunca çırpın. Krema kıvamına gelen karışıma sıvı yağı ve sütü ekleyip bir spatula ile karıştırın. Üstüne unu, kabartma tozunu ve vanilini de ekledikten sonra tekrar karıştırın ve sıvı yağ ile yağladığınız bir kek kalıbına hazırladığınız karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Kek kürdan testini geçince fırından alın ve tamamen soğuduktan sonra kalıbı ters çevirerek kalıptan çıkarın. Dilimleyerek servis edin.