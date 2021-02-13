Yumuşacık pofuduk kek tarifi ile evleriniz mis gibi kokacak. Sevdiklerinize hazırlamak için pofuduk kek tarifi arıyor ya da pofuduk kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pofuduk kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Pofuduk kek tarifi

Pofuduk kek malzemeleri

4 adet yumurta(oda sıcaklığında)

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un

Pofuduk kek yapılışı

Yumurtaları derince bir kaba kırın ve toz şekeri ekledikten sonra bir mikser ile 10 dakika boyunca çırpın. Krema kıvamına gelen karışıma sıvı yağı ve sütü ekleyip bir spatula ile karıştırın. Üstüne unu, kabartma tozunu ve vanilini de ekledikten sonra tekrar karıştırın ve sıvı yağ ile yağladığınız bir kek kalıbına hazırladığınız karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Kek kürdan testini geçince fırından alın ve tamamen soğuduktan sonra kalıbı ters çevirerek kalıptan çıkarın. Dilimleyerek servis edin.



