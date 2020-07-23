Pamuk gibi pofuduk poğaça tarifi

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Pofuduk poğaça tarifi

Pofuduk poğaça malzemeleri

1 adet yumurta

2 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket yaş maya

Yaş maya yoksa 1 çorba kaşığı kuru maya

9 su bardağı un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam

İsteğe bağlı olarak çörek otu

Pofuduk poğaça yapılışı

Poğaçanın hamurunu yapmak için bir yoğurma kabı hazırlayın. İçine ılık suyu dökün sonra maya ve şekeri atarak eritin. Daha sonra streç filmi kabın üzerine çekerek 5-7 dakika bekletin. Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, tuzu hazır ederek kabın içine dökün. Unu da yavaş şekilde dökerek yoğurun ve yumuşak bir kıvam elde edin. Sonra kabın kapağını örtün ve üzerini örtü ile de örterek sıcak kalmasını sağlayın. Yaklaşık bir saat bu şekilde dinlensin. 1 saat sonra hamuru açarak bir iki kez daha yoğurun bu şekilde havalansın. Şekil verdikten sonra tepsiye dizerek tek tek hepsinin üzerine sıvı yağ eklenmiş yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürün. Unutmayın daha kolay şekil için hafif un serpiştirebilirsiniz. İsteyen poğaçanın içine peynir, patates ekleyebilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.



