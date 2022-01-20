Yemek Pofuduk tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pofuduk tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
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Pofuduk tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pofuduk tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Yemek

Pofuduk tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pofuduk tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün pofuduk tavuk tarifi yapıyor. Ekran başında izleyenler ise pofuduk tavuk tarifi araştırmaya başladı. Peki, pofuduk tavuk nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pofuduk tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

20 Ocak 2022, Perşembe 12:35 Son Güncelleme:
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7'den 70'e herkesin severek yiyeceği pofuduk tavuk tarifi, akşam yemeklerinize lezzet katacak bir tarif. Peki, pofuduk tavuk nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız pofuduk tavuk tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

POFUDUK TAVUK TARİFİ

Pofuduk tavuk malzemeler

  • Yarım tavuk göğsü
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı salca
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 yumurta akı

Kızartmak için

  • Zeytinyağı

POFUDUK TAVUK YAPILIŞI

  • Tavuk göğsünü ince ince dilimleyin .
  • Üzerine yoğurt yumurta sarısı ezilmiş sarımsak salça tuz baharat ile harmanlayıp üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında yarım saat kadar bekletin.
  • Yumurta akını bir çimdik tuz atarak kar haline gelene kadar çırpın baharatlar i ekleyip karıştırın.
  • Tavaya zeytinyağını ilave edip ocağa alın.
  • Dinlenen tavuk göğsü nu yumurta akına batırıp kızgın yağda kızartın.
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