Pokemon savaşları nefes kesecek!

Niantic tarafından geliştirilen Pokemon GO, ilk olarak 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. Kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine erişen oyun, server bazlı sorunlardan ötürü yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Geliştirici stüdyonun oyunda türeyen hilecilere çözüm getirememesi, Pokemon GO’daki kitlenin, azalmasına neden oldu. Niantic her ne kadar oyunu cazip kılmak için bir dizi yenilik yapsa da o ilk günlerdeki ihtişamlı zamanlara dönüş, şimdilik imkansız görünüyor.

Buna rağmen Niantic pes etmeden Pokemon GO’yu geliştirmeye devam ediyor. Son güncelleme ile birlikte oyuna PvP savaşlar da dahil edilecek. Böylece dilediğiniz zaman bir arkadaşınıza pokemon savaşı daveti atabileceksiniz. PvP savaş özelliğinin Aralık ayı itibariyle kullanıma sunulması bekleniyor. Bu özellik sayesinde, oyuncuların birbirlerine meydan okumaları çok daha kolay olacak.

Öte yandan Pokemon’un gerçek dünya tabanlı oyunu hala ülkemizde kullanıma sunulmuş değil. Oyun ilk yayınlandığında akıllı telefon kullanıcıları bu oyunu öyle ya da böyle indirmişlerdi. Fakat ülkemize bir türlü resmi desteğin gelmemesi, oyun severleri de bezdirdi. Oyunun kullanıma girmesinin üzerinden yaklaşık olarak 2.5 sene geçmiş olmasına karşın hala Niantic cephesinden Türkiye ile ilgili net bir açıklama gelmiş değil. Bu gerçekten üzücü bir durum.

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