Pokemon Unite mobil çıkış tarihi belli oldu

Pokemon Unite resmi web sitesi üzerinde paylaşılan bilgilere göre, oyunun mobil sürümü 22 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak. Ayrıca oyunun ön kayıt seçeneği de şimdiden açılmış durumda. Kullanıcılar, iOS ve Android uygulama mağazalarında ön kayıt yaparak, ek ödüllere erişim sağlayabilecek.

Nintendo, toplamda 2 milyon 500 bin üzerinde ön kayıt olduğu taktirde, tüm kullanıcılara Pikachu Unite hediye edeceğini açıkladı. Eğer ön kayıt yapan oyuncu sayısı 5 milyonu geçerse Holowear – Festival Style: Pikachu hediye edilecek. Hedefler tuttuğu taktirde tüm oyuncular, 31 Ekim 2021 tarihinde uygulama içerisinde hediyelerini alabilecek.

Pokemon Unite, Battle Royale türünde bir oyun ama tek bir mod ile sınırlı değil. Oyuncular kendilerine ait Pokemon ile Aeos Adası içerisine iniş yapabiliyor. Oyuncular, bu adada Unite Battle Committee turnuvalarına katılabiliyor. Ayrıca her oyuncu 1 adet Pokemon ile bu adadaki etkinliklere katılabiliyor.

Bunların yanında oyuncular, 5 oyuncudan oluşan takımlara katılıp, rakip takımların kontrol noktalarını ele geçirmeye çalışacağı bir moda sahip olabilecek. Yeni Pokemon kazanmak için ise bir eğitmen ya da Vahşi Pokemon ile savaşmak gerekiyor. Bununla birlikte mücadelelere katıldıkça, sahip olduğumuz Pokemon tecrübe kazanıp seviye atlayabiliyor.



