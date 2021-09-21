Pokemon Unite mobil oyununun çıkış tarihi açıklandı

Tamamen ücretsiz olup isteğe bağlı oyun içi satın alımlar içeren Pokemon Unite, App Store ve Google Play’den indirilebilecek. Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dil desteği de yarından itibaren hem Pokemon Unite’nin mobil versiyonunda hem de ücretsiz indirilebilir güncelleme vasıtasıyla Nintendo Switch versiyonunda mevcut olacak.

Ayrıca çok yakında çıkacak yepyeni mücadele bileti, Pokemon Eğitmenlerine sunulacak. Eğitmenler Nintendo Hesaplarını veya Pokemon Eğitmen Kulübü hesaplarını bağlayarak Pokemon Unite kayıt verilerine hem Nintendo Switch üzerinden hem de mobil aygıtlarından erişebilecek.

Beş milyonun üzerinde ön kayıt alan mobil aygıt çıkışını kutlamak için, Pokemon Unite’nin mobil versiyonundaki oyun içi etkinliği 31 Ekim Pazar, TSİ 18:59’a kadar tamamlayan tüm Eğitmenlere ön kayıt kampanyası dahilinde şu ödüller verilecek: 1000 Aeos bileti, Pikachu için Unite lisansı ve Pikachu için Festival Stili adındaki özel Parlak Giysi. 7,5 milyon ön kayıt sayısına ulaşıldığı takdirde Eğitmenler 1000 Aeos bileti daha alacak.

Unite takımları adındaki yeni özellik 22 Eylül Çarşamba, yani yarın, oyunun mobil ve Nintendo Switch versiyonlarına eklenecek. Bu yeni özellik sayesinde Eğitmenler kendi takımlarını yaratabilecek veya var olan takımları arayıp diğer oyuncularla birlikte bu takımlara katılabilecekler. Ayrıca çeşitli takım etiketlerini seçerek kendilerine benzer Eğitmenleri kolayca bulabilecekler.



