Pokemon Unite ve Pokemon GO Türkçe dil desteği alıyor

Nintendo Switch sistemleri ve mobil cihazlar için TiMi Studio Group ortaklığıyla geliştirilen Pokemon Unite'ye Türkçe dil desteği geliyor. Dil desteği, oynaması ücretsiz olan bu rekabetçi, takım bazlı oyunun heyecanını daha fazla oyuncunun deneyimleyebilmesine olanak tanıyor. 2021’de 50 milyonun üzerinde indirme sayısına ulaşan Pokemon Unite, önümüzdeki yıl da yeni oynanabilir Pokemon’lar, mevsimlik etkinlikler, özelleştirilebilir yeni Eğitmen kostümleri ve çok daha fazlasıyla desteklenmeye devam edecek.

Pokemon Unite’ e ek olarak, The Pokemon Company International, Şubat 2022’den itibaren Pokemon GO’ya da Türkçe dil desteği ekleniyor. Eğitmenler, Pokémon GO’da bir yandan yeni yerler keşfederken diğer yandan Pokémon yakalayabiliyor, yumurta çatlatabiliyor, takas yapabiliyor, birbirleriyle karşılıklı maç yapabiliyor, sürükleyici etkinliklere dahil olabiliyor, görevler yapabiliyor ve daha pek çok farklı deneyim yaşayabiliyorlar.







