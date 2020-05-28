Pokemonlar Pokemon Go Fest 2020 ile evlere geliyor

Pokemon Go Fest 2020, 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek. Etkinlik, ‘tamamen yeni, sanal ortamda yeniden tasarlanmış küresel bir etkinlik' olarak tanımlanıyor. Pokemon Go Fest, öncelikle Chicago'da düzenlendi, sonrasında Niantic 2019 yılında etkinliği Yokohama/Japonya ve Dortmund/Almanya'ya taşıdı. Geçtiğimiz yıl farklı noktalarda gerçekleşen üç Pokemon Go Fest etkinliğine 600 binden fazla oyuncu katılmıştı.

Etkinliğin bu yılki versiyonu iki günlük bir deneyim olacak ve oyuncular her iki güne de gerçek anlamda katılabilecek. Önceki yıllardan farklı olarak biletlerin sınırlı olduğu Pokemon Go Fest için Niantic, "Biletleri mümkün olduğunca çok sayıda kullanıcıya sunmak için adımlar atıyoruz” dedi. Fiyatlandırma ve etkinlik ayrıntılarıysa açıklanmadı.

Niantic, bonuslar, Pokemon karşılaşmaları ve özel araştırmaların yanı sıra diğer kullanıcılar ile bağlantı kurmanın ve tüm yaz boyunca diğer eğlenceli sürprizleri deneyimlemenin heyecan verici yolları olacağını bildirdi. Pokemon Go Fest 2020 hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.



