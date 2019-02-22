Polatlı'daki patlamada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Han şehit oldu
Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
ACI HABER AİLESİNE VERDİLDİ
Başkentteki Bilkent Şehir Hastanesi'nde bugün öğleden sonra hayatını kaybeden 29 yaşındaki Han'ın şehadet haberi, Tokat'ın Zile ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.
Şehidin babaevi ile çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.
6 YAŞINDA KIZI VARDI
Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel şehidin babaevine giderek, dedesi Ömer Han'a başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın eşi Aysun, 6 yaşındaki kızı Aysima ve annesi ile babasının Ankara'da oldukları öğrenildi.