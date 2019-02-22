Polatlı'daki patlamada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Han şehit oldu

Polatlı'daki patlamada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Han şehit oldu Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu