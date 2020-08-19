İtalyan mıhlaması: Polenta tarifi

Genellikle et ve balık yemeklerinin yanında tüketilen polenta tarifi hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için polenta tarifi arıyor ya da polenta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Polenta tarifi için "Polenta tarifi, polenta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Polenta tarifi

Polenta malzemeleri

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar veya parmesan

Polenta yapılışı

Su, zerdeçal ve tuzu tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca içine irmiği ekleyip yeniden kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca altını kısıp 25 dakika kadar karıştırarak pişirin. İçine peynir ve tereyağını da ekleyip ara ara karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Bir tepsinin tabanını fırın kağıdıyla kaplayıp polenta’yı tepsiye dökün. Katılaşması için 15 dakika kadar bekletip ardından dilimleyin. Ilık servis edin.



