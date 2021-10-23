Poligonda dehşet! Gözetmenin boşluğundan yararlandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayyolu Mahallesi’nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. Atış eğitimi yapmak için poligona gelen Sinan B., iddiaya göre, gözetmen eşliğinde atış yaptığı sırada tabancayı başına doğrultup, ateş etti. Bulut, kanlar içerisinde kalırken gözetmen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Sinan B.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, poligon çalışanlarının ifadelerini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA