Polikistik over sendromlu kadınların %60’ı obez!

Polikistik over sendromlu kadınların %60’ı obez! "Polikistik over sendromu uzun dönemde sağlık sorunlarına sebep olur mu?" birçok kadın tarafından merak edilen önemli bir soru. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, polikistik over sendromu hastalarının tanı ve tedavisi için uzman bir doktora başvurmalarının önemininin altını çiziyor.