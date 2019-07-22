Polikistik over sendromlu kadınların %60’ı obez!

Polikistik over sendromu, özellikle üreme çağındaki kadınları etkileyen metabolik bozukluklardan biridir. Kısaca PCOS denen sendrom genetik veya çevresel faktörlerden dolayı gerçekleşebilir ve hastalık uzun dönemli sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Ergenlik döneminde görülen adet düzensizlikleri çoğu zaman önemsenmese de polikistik over sendromunun en belirgin habercisidir. PCOS, kadınlarda doğurganlık dönemlerinde kendini gösteren, aşırı tüylenme, akne problemleri, kilo alma ve en önemlisi adet düzensizlikleri ile birlikte kısırlık problemleriyle kendini belli eden bir sendromdur ve zamanında tedavi sürecine başlanmazsa, uzun vadede sağlık problemlerine neden olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, her bir PCOS hastası için farklı tedavi süreçlerinin olduğunu, bu sebeple erken önlem alınmasının ve devamındaki doktor takibinin çok önemli olduğunu vurguluyor.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANISI NASIL KONULUR?

PCOS, yumurtalıklar, merkezi sinir sistemi, hipofiz bezi ve diğer dokular arasındaki etkileşim bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan metabolik-hormonal bir düzensizlikler tablosudur., Kadınlarda genellikle üreme çağında ortaya çıkar ama adölesanda veya menopozal döneme yakın da izlenebilir. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de polikistik over sendromu için önemlidir.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, PCOS tanısı hakkında şöyle diyor: “Adet aralarının 2-3 ay gibi uzun olması, tüylenme-sivilcelenme, çabuk kilo alma gibi bulgular varsa, bunların altında PCOS yatabilir. Bu durumda mutlaka tüylenme yapması muhtemel diğer sebepleri de araştırıyoruz. Hastalarımıza ultrason, çeşitli hormon testleri, kan ve şeker testleri uyguluyoruz. Adet döngü bozukluğu, erkek tipi hormon fazlalığı bulguları veya ultrasonda tipik PCOS görüntüsü bulguarının 2 tanesi varsa PCOS tanısını koyuyoruz’’. Özellikle obezitenin ve insülin direncinin bu PCOS olgularında sıkça saptandığını söyleyen Pabuçcu: ‘’PCOS tanısı almış kadınların %60’ı obez ve bir o kadarı da diyabete yatkın. Ayrıca, çocuk sahibi olmak isteyen ancak yumurtlama sorunu nedeniyle olamayanların da büyük kısmında PCOS var. Yani, oldukça dikkatli izlenmesi gereken bir durum. PCOS’ta kişiye göre tedavi planı yapılıyor. Öncelikle diyet ve egzersiz, sonrasında ise hormonal tedaviler ve özel kısırlık tedavileri uygulanıyor. Testlerin sonucunda da PCOS tanısı konan hastalara, şikayetlerine ve hastalıklarına göre farklı tedaviler uygulanır.” diyor.

TEDAVİ EDİLMEYEN PCOS, UZUN VADEDE CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR!

Polikistik over sendromunun zamanında tanısının konulması ve tedavi edilmesi, uzun vadede karşılaşılacak sağlık sorunları için çok önemlidir. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tedavi edilmediği sürece PCOS hastalarının karşılaşabileceği sorunları şöyle belirtiyor: “PCOS kronik bir hastalıktır ve uzun dönemde obeziteye, ciddi şeker hastalıklarına, kalp ve hormon hastalıklarına hatta kansere yol açabilir. Bu nedenle PCOS’u iyi tanımlamak ve önlem almak gereklidir. Uzun dönemde alınacak önlemler ile kişi, normal bireyler gibi sağlıklı yaşam sürebilir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU HAMİLE KALMAYA ENGEL TEŞKİL ETMEZ!

PCOS hastalarının en merak ettiği konulardan biri de, hastalığın hamile kalma konusunda sorun yaratıp yaratmayacağı. Prof. Dr. Recai Pabuçcu: “Gerekli tedavi uygulandığında, polikistik over sendromu hastalarının hamile kalma konusunda ve sağlıklı bir hamilelik geçirmelerinde bir engel yoktur. PCOS hastası olup çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara gerekli tedaviler uygulandıktan sonra sonuç alınamazsa, tüp bebek yöntemine başvurulabilir. Tüp bebek, bu hastalarda hamile kalma oranlarını oldukça arttırmakta ve herhangi bir sağlık sorunu teşkil etmemektedir.” diyor.