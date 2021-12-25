Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı; o anlar kamerada

​Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan Semt Polikliniğine gelen bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada yanında oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı. Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Darbedilen kız çocuğunun yaşadığı korku kameraya yansıdı.





Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA