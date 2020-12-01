Türkiye Polis Akademisi 8 bin öğrenci alımı yapacak

Polis Akademisi 8 bin öğrenci alımı yapacak

Türkiye

Polis Akademisi 8 bin öğrenci alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Polis Akademisi, 8 bin polis alımı yapacak. Polis olmak isteyen adayları ilk önce başvuru işlemlerini gerçekleştirecek, ardından polis olabilmek için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girecek. 27. Dönem POMEM giriş sınavı ve polis alımı başvurusu yapabilmek için belirlenen başvuru şartları açıklandı.

01 Aralık 2020, Salı 17:28 Son Güncelleme:
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Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacak.

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Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

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