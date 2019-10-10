Polis Akademisi araştırma görevlisi alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 5 araştırma görevlisi alıyor. Başvurular 24 Ekim’de sona erecek. Peki, Polis Akademisi başvuruları nasıl yapılır? İşte araştırma görevlisi alım ilanının detayları…

10 Ekim 2019, Perşembe 17:32
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Polis Akademisi araştırma görevlisi alıyor

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Trafik Enstitüsü Müdürlüğü’nün uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve güvenlik yönetimi alanlarına naklen ve açıktan atama ile araştırma görevlisi alınıyor.

Başvuru yapacak adayların başvurularını 24 Ekim’e kadar yapmaları gerekiyor.

İlanın detayları için tıklayın 

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