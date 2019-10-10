Polis Akademisi araştırma görevlisi alıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 5 araştırma görevlisi alıyor. Başvurular 24 Ekim’de sona erecek. Peki, Polis Akademisi başvuruları nasıl yapılır? İşte araştırma görevlisi alım ilanının detayları…
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Trafik Enstitüsü Müdürlüğü’nün uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve güvenlik yönetimi alanlarına naklen ve açıktan atama ile araştırma görevlisi alınıyor.
Başvuru yapacak adayların başvurularını 24 Ekim’e kadar yapmaları gerekiyor.