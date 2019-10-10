Polis Akademisi araştırma görevlisi alıyor

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Trafik Enstitüsü Müdürlüğü’nün uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve güvenlik yönetimi alanlarına naklen ve açıktan atama ile araştırma görevlisi alınıyor.

Başvuru yapacak adayların başvurularını 24 Ekim’e kadar yapmaları gerekiyor.

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