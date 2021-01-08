Magazin 'Polis Akademisi'nin 'Memur Hooks'u Marion Ramsey hayatını kaybetti

'Polis Akademisi'nin 'Memur Hooks'u Marion Ramsey hayatını kaybetti

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'Polis Akademisi'nin 'Memur Hooks'u Marion Ramsey hayatını kaybetti

'Polis Akademisi' serisinde tiz sesli akademi öğrencisi 'Laverne Hooks' karakterini canlandıran Marion Ramsey, 73 yaşında evinde hayatını kaybetti.

08 Ocak 2021, Cuma 13:50 Son Güncelleme:
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Marion Ramsey'in menajeri Roger Paul, 73 yaşındaki ABD'li oyuncunun 7 Ocak Perşembe günü Los Angeles'ta evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahne kariyerine 1964'te Broadway'de başlayan Ramsey, özellikle 'Polis Akademisi' filmindeki 'Laverne Hooks' rolüyle ünlendi.

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Müzik çalışmaları da yapmıştı

80'li yıllarda çok popüler olan altı 'Polis Akademisi' filminde de rol alan Ramsey'nin, son zamanlarda ağır hasta olduğu duyulmakla birlikte ölüm nedeni tam olarak bilinmiyor. Marion Ramsey, oyunculuk kariyeri dışında şarkıcı ve söz yazarı olarak müzik çalışmaları da yaptı.

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