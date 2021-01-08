Marion Ramsey'in menajeri Roger Paul, 73 yaşındaki ABD'li oyuncunun 7 Ocak Perşembe günü Los Angeles'ta evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahne kariyerine 1964'te Broadway'de başlayan Ramsey, özellikle 'Polis Akademisi' filmindeki 'Laverne Hooks' rolüyle ünlendi.

Müzik çalışmaları da yapmıştı

80'li yıllarda çok popüler olan altı 'Polis Akademisi' filminde de rol alan Ramsey'nin, son zamanlarda ağır hasta olduğu duyulmakla birlikte ölüm nedeni tam olarak bilinmiyor. Marion Ramsey, oyunculuk kariyeri dışında şarkıcı ve söz yazarı olarak müzik çalışmaları da yaptı.