Polis Akademisi'nin Pete'i Howard Hesseman yaşamını yitirdi
Polis Akademisi filmlerinde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle sevilen ünlü oyuncu Howard Hesseman, kanserle olan mücadelesinde yenildi. Ünlü oyuncu 81 yaşında hayatını kaybetti.
31 Ocak 2022, Pazartesi 11:03 Son Güncelleme:
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Türkiye'de de çok sevilen Polis Akademisi filmlerinde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle gönüllerde yer eden ünlü oyuncu Howard Hesseman 81 yaşında öldü.
Acı haberi yakın arkadaşı Laraine Newman verdi. Oregon, The Lebanon doğumlu oyuncu Polis Akademisi'nin yanı sıra WKRP in Cincinnati'deki rolüyle de dikkat çekmişti.
Oyuncunun kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.