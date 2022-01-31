Türkiye'de de çok sevilen Polis Akademisi filmlerinde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle gönüllerde yer eden ünlü oyuncu Howard Hesseman 81 yaşında öldü.

Acı haberi yakın arkadaşı Laraine Newman verdi. Oregon, The Lebanon doğumlu oyuncu Polis Akademisi'nin yanı sıra WKRP in Cincinnati'deki rolüyle de dikkat çekmişti.

Oyuncunun kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.