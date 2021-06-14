Türkiye Polis alarma geçti! Taşa yazmış! 'Tecavüz ediliyorum...'

Polis alarma geçti! Taşa yazmış! 'Tecavüz ediliyorum...'

Türkiye

Polis alarma geçti! Taşa yazmış! 'Tecavüz ediliyorum...'

Antalya'da, 'Yaşım 12, adım Altun. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazısının yer aldığı taş fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma yapan polis, taşın bulunduğu bölgede ‘Altun’ adlı kimse olmadığını belirledi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 13:02 Son Güncelleme:
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Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan ve üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçti. “Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı. Polis, araştırmasında, bölgede ‘Altun’ adlı kimsenin olmadığını belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise #AltununSesiOlalım hashtag'i ile konuya dikkat çekilmeye çalışıldı.

Bülent TATOĞULLARI/DHA

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