Polis anons yapmak zorunda kaldı

1 Haziran’dan itibaren corona virüs salgını kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin normalleşme süreciyle birlikte kaldırılması sonrasında vatandaşlar sahillere akın etti. Kadıköy’deki Moda ve Caddebostan Sahili’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Arkadaşları ve aileleriyle birlikte çimlere oturan vatandaşlar canlı müzik dinleyerek vakit geçirirken bazı vatandaşlarsa yürüyüş yaparak bisiklet sürdü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Polis uyarıda bulundu

Öte yandan sahillere akın eden vatandaşlara polis ekipleri "Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüsü ile mücadeleniz devam ediyor. Salgın tehlikesi geçmiş değil, lütfen tedbirlerimize uyarmaya devam edelim" şeklinde anons yaparak uyarıda bulundu. Caddebostan ve Moda Sahili’nde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

DHA