Polis aracı öğrenci servisiyle çarpıştı: Yaralılar var
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracı çarpıştı. Kazada 2'si polis 9 kişi yaralandı.
22 Kasım 2021, Pazartesi 17:34 Son Güncelleme:
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Kaza Afyonkarahisar'da meydana geldi. Öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı. Eski Çevik Kuvvet kavşağında 03 S 0030 plakalı servis aracı ile polis aracı çarpıştı.
Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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