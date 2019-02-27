Polis aracının üzerine saksı attı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Aile içi kavga ihbarı üzerine olay yerine giden resmi polis aracını evinin önüne geldiğini gören babasıyla kavga ettiği ileri sürülen İ.A., 4 katlı binanın çatı katından polis aracının üzerine saksılar attı.

POLİS ARACI ZARAR GÖRDÜ

Bu sırada polis aracının camı kırıldı ve kaportası zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İ.A. polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA