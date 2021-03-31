Türkiye Polis bile şaşırdı! Pavyona çevirmişler: 89 bin lira para cezası

Polis bile şaşırdı! Pavyona çevirmişler: 89 bin lira para cezası

Türkiye

Polis bile şaşırdı! Pavyona çevirmişler: 89 bin lira para cezası

Maltepe'de koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta ruhsatı olan mekana baskın yapan polis pavyonla karşılaştı. Pencerelerin perdelerle kapatıldığı mekandaki insanlara para cezası yağdı.

31 Mart 2021, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
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Maltepe'de lokanta ruhsatı olduğu halde payvona çevrilen iş yerine yine baskın yapıldı. Bu kez 26 kişiye toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürerken polisler, ihbar üzerine daha önce baskın yapılan bir işletmeye geldi.

Ekipler, 10 gün önce lokanta ruhsatıyla pavyon olarak çalıştırıldığı için cezai işlem uyguladıkları işyerinde yine aynı manzara ile karşılaştı. İçeride yine birçok kişinin müzik eşliğinde oturduğu görüldü. Ayrıca işletmenin tekrar yakalanmamak için pencerelerin perdelerle kapatıldığı tespit edildi. İçeride bulunan 26 kişiye, 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi İş yeri sahibi ve 10 kadın işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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