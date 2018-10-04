Polis çoban kılığına girdi çeteyi çökertti

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir’den gelen 4 kişinin dağlık alanlarda yetiştirdiği dişi Hint kenevirlerini kurutup kubar esrar olarak sattığını belirledi. Çoban görünümündeki polis ekipleri, 4 ay süreyle çete üyelerini takibe aldı. Dağlarda koyun otlatarak şüphelileri tespit eden polis ekipleri, ardından teknik takibe başladı.

Geçen Salı günü harekete geçen polis ekipleri, şüphelilere yönelik İzmir ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çetenin lideri olduğu ileri sürülen F.Ç. ile İzmir’deki çete üyeleri L.B., S.C. ve H.B., toplam 40 kilogram kubar esrarla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA



