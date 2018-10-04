Polis çoban kılığına girdi çeteyi çökertti

Denizli ’de dağlık alanda yetiştirdikleri Hint kenevirlerinden elde ettikleri kubar esrarı sattıkları belirlenen 4 kişilik çete, çoban görünümündeki polislerin 4 ay süren takibinin ardından Denizli ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

04 Ekim 2018, Perşembe 16:01 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 16:07
A A

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir’den gelen 4 kişinin dağlık alanlarda yetiştirdiği dişi Hint kenevirlerini kurutup kubar esrar olarak sattığını belirledi. Çoban görünümündeki polis ekipleri, 4 ay süreyle çete üyelerini takibe aldı. Dağlarda koyun otlatarak şüphelileri tespit eden polis ekipleri, ardından teknik takibe başladı.

Geçen Salı günü harekete geçen polis ekipleri, şüphelilere yönelik İzmir ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çetenin lideri olduğu ileri sürülen F.Ç. ile İzmir’deki çete üyeleri L.B., S.C. ve H.B., toplam 40 kilogram kubar esrarla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.