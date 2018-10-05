Polis daireye girdi gözlerine inanamadı

İstanbul Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede uyuşturucu imal edildiğine dair istihbarat aldı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, belirlenen adrese önceki gün baskın düzenledi. Baskında dairede gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ekipler, uyuşturucu için dairenin seraya çevrildiğini tespit etti.

Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek sera ortamının sağlandığı tespit edildi. Evde bulunan Ş.K. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlının, dairede oluşan kokuyu havalandırma sistemiyle dışarıya aktardığı gözlenirken, evde yapılan aramada 144 kök Hint keneviri, 2 kilo 144 gram kurutulmuş satışa hazır Hint keneviri, yarım kiloya yakın paketlenmiş uyuşturucu, 1 silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi.

Uyuşturucu serası mühürlenirken, gözaltına alınan Ş.K. adlı şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan baskın anı polis kamerasıyla görüntülendi.