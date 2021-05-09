Polis denetiminden kaçtı ama sokağa çıkma yasağı cezasından kaçamadı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kapsamında uyguladıkları denetim sırasında, bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü durmayarak, otomobiliyle kaçtı.

Kısa sürede Denizköşkler Caddesi üzerinde yakalanan otomobilin adı açıklanmayan sürücüsünün izin belgesi olmadığı, bu nedenle kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

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