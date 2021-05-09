Türkiye Polis denetiminden kaçtı ama sokağa çıkma yasağı cezasından kaçamadı

Polis denetiminden kaçtı ama sokağa çıkma yasağı cezasından kaçamadı

Türkiye

Polis denetiminden kaçtı ama sokağa çıkma yasağı cezasından kaçamadı

İstanbul Avcılar’da polis denetiminden kaçan sürücü kısa sürede Denizköşkler Caddesi üzerinde yakalandı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için para cezası aldı.

09 Mayıs 2021, Pazar 11:17 Son Güncelleme:
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kapsamında uyguladıkları denetim sırasında, bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü durmayarak, otomobiliyle kaçtı.

Kısa sürede Denizköşkler Caddesi üzerinde yakalanan otomobilin adı açıklanmayan sürücüsünün izin belgesi olmadığı, bu nedenle kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.



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